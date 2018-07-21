الخضري يستنكر استمرار إغلاق الاحتلال لمعبر "كرم أبو سالم" التجاري

غزة- وطن: استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار استمرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة) للأسبوع الثاني على التوالي.

وناشد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف هذه الخطوات الكارثية على الوضع الإنساني والاقتصادي ومختلف جوانب الحياة في القطاع.

وقال الخضري " الوضع في غزة ينهار بشكل تدريجي نتيجة هذه الإجراءات، وفي ظل استمرار خطة الاحتلال الهادفة إلى خنق غزة بشكل تصاعدي، وصولاً إلى انهيار القطاع الاقتصادي والمعيشي بشكل كامل.

وأشار إلى أن خطة الاحتلال ستعمل على تدمير القطاع الاقتصادي وإغلاق المصانع وانهيارها، وهو ما سيؤثر على عجلة الحياة اليومية لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر إسرائيلياً.

وأكد الخضري أن إغلاق المعبر وكافة معابر غزة التجارية يتناقض مع الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حرية الحركة للأفراد والبضائع.

وقال الخضري "المعابر وجدت لتُسهل على المواطنين حياتهم باعتبارها حقاً طبيعياً لوصول حاجيات الناس وتشغيل المصانع والمشاريع والأعمال المختلفة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يستخدم المعابر كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين".