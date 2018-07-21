ليست الأولى.. ولادة طفل برأسين في إدلب السورية

وطن- وكالات: في حالة طبية نادرة من نوعها، ولد طفل في جبل الزاوية بريف إدلب شمالي سوريا اليوم السبت، برأسين، قبل أن يفارق الحياة بعد ولادته بساعات.

ونقلت مصادر اعلامية عن مصادر طبية قولها:" إن الرضيع فارق الحياة بعد ساعات من ولادته، ويعتبر من الحالات النادرة" مرجعة السبب لتشوه جيني أثناء فترة الحمل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يولد فيها طفل برأسيين، فقد شهد مشفى "كفر تخاريم" في ريف إدلب الغربي العام الماضي ولادة رضيع برأسين وجسم واحد، وقد فارق الحياة بعد أسابيع.