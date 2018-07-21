الشعبية: المشاركة الجماهيرية بمسيرة رام الله إجماع وطني رافض للعقوبات على غزة

وطن: اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاركة جماهير الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافهم السياسية والمجتمعية في مسيرة "ارفعوا العقوبات" برام الله اليوم، تعبير عن الإرادة الشعبية والإجماع الوطني الرافض لاستمرار جريمة العقوبات على غزة.

وأشادت الجبهة في بيان صحفي، بتواصل المسيرات برام الله المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة وبالمشاركة الشبابية الواسعة فيها.

وثمنت الجبهة الجهد الإعلامي للمؤسسات الصحفية في الدعوة لهذه التظاهرات، وتغطيتها ونشرها وتعميمها.

وقالت "المشاركين في التظاهرة وجهوا رسائل واضحة وقوية ومباشرة إلى المسؤولين عن استمرار العقوبات أن الوطن واحد لا يتجزأ، وأن غزة جزء عزيز من هذا الوطن، ولا يمكن على الإطلاق استمرار سياسات التمييز بحقها واستمرار العقوبات عليها".

وأشارت الجبهة إلى أن استمرار السلطة في فرض عقوباتها على القطاع لا ينسجم مع موقفها الرافض لصفقة القرن".

ودعت " إلى إنهاء كل الخلافات الداخلية من أجل التفرغ بالكامل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته وعدم هدر الجهود الوطنية".

وأكدت الجبهة أن الوحدة الوطنية التي انعكست اليوم في تظاهرة رام الله والتي هتفت لغزة ولمقاومتها الباسلة ووصفتها بأنها مفخرة تستحق أن توضع على الرؤوس"، مؤكدةً استمرار الحراك حتى إلغاء العقوبات عن غزة.