حالة خطيرة لطفل شرب مادة سامة في النقب

القدس- وطن: نقل طفل (4 أعوام)، مساء اليوم السبت، إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو بحالة خطيرة، حيث رجحت التقديرات الطبية الأولية أن الطفل شرب مادة سامة.

وعند ساعات المساء تلقى مركز نجمة داوود الحمراء إخطارا عن طفل بحالة خطيرة والذي تم نقله إلى المركز الطبي في عراد، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للطفل ونقله وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج.

ويستدل من التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن طفل من إحدى التجمعات السكنية العربية في النقب، وعلى يبدو شرب الطفل مادة سامة.