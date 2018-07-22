الاحتلال يعتقل سائق تربية قباطية بعد التنكيل به في الخان الأحمر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سائق مديرية تربية قباطية جنوب جنين، بعد الاعتداء عليه في الخان الأحمر وكسر أحد أضلاعه.

وقال مدير تربية قباطية محمد زكارنه وشهود عيان ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سري عمر محمود كميل (30 عاما)، ويعمل سائق في تربية قباطية وذلك أثناء توجه وفود تضامنية من محافظة جنين في الخان الأحمر.

وأضاف إن جنود الاحتلال نكلوا بالسائق على مدخل الخان الأحمر بعد محاولته إزالة حواجز عسكرية، كما استخدم الجنود صعقات كهربائية من أسلحتهم.

من جهته، أفاد شقيقه بأنه تم نقله إلى معتقل عوفر، وهو في وضع صحي متردي.

وأضاف وفقا لشهود العيان إنه تم كسر ضلع من أضلاعه بعد التنكيل به بوحشية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز ترابية وصخرية لمنع وصول وفود التضامن إلى الخان الأحمر، إلا أن المتضامنين تمكنوا من إزالتها ودخلوا أرض الخان.

وفا