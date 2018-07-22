هآرتس: جيش الاحتلال سيوصي بمنح "تسهيلات" لقطاع غزة غداً

وطن: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد بأن جولة القتال مع المقاومة الفلسطينية أمس الجمعة، قد انتهت، وأن "حماس" استوعبت بأن "إسرائيل" ستشن حرباً على قطاع غزة.

ووفقاً للصحيفة العبرية فقيادة الجيش ستوصي المستوى السياسي بالتخفيف عن حياة سكان قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المقبلة في محاولة لتطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها بين "حماس" ومصر و"إسرائيل".

وكشفت الصحيفة بأن التسهيلات ستشمل عودة إدخال البضائع والوقود عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة مساحة الصيد في بحر غزة.