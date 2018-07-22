الاحتلال يعتقل 7 شبان في القدس بينهم المعلمة هنادي الحلواني

وطن: شنت أجهزة أمن الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات جديدة في مدينة القدس المحتلة، طالت سبعة مواطنين بينهم سيدة، وجرى تحويلهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.

وشملت الاعتقالات الناشطة المقدسية المعلمة هنادي الحلواني، ومن القدس القديمة الشبان: محمد الدباغ، ومأمون الرازم، وعمرو أبو عرفة، وروحي الكلغاصي، وجهاد قوس.

واعتقلت قوات الاحتلال ايضا الشاب سعد صايل من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وفا