مئات المستوطنين يدنسون الاقصى

وطن: دنس مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل ".

وذكرت مصادر محلية أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة وقاموا بجولة في ساحاته.

واوضحت المصادر المحلية ان أكثر من 700 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد، على شكل مجموعات، فيما شرعوا بأداء طقوس تلمودية، بالتزامن كع اقتحام وانتشار قوات الاحتلال في محيط ومداخل المسجد الاقصى لتامين اقتحامات المستوطنين، حيث شرعت بتنفيذ حملة تمشيط، وتفتيش داخله، وانتشرت في باحاته المختلفة بشكل واسع.

ومنعت قوات الاحتلال دخول مدير التعليم الشرعي في الأوقاف الاسلامية الدكتور ناجح بكيرات من دخول الأقصى، كما منعت المصلين من الدخول إليه من كافة الأبواب، إلا بعد احتجاز بطاقاتهم الشخصية.

ودعت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" عبر مواقعها الاعلامية والتواصل الاجتماعي أنصارها وجمهور المستوطنين الى أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الاقصى لإقامة طقوس وصلوات تلمودية، خاصة بذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم.

في حين دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين الى شد الرحال، والتوجه الى الاقصى للتصدي لعصابات المستوطنين.

وشهدت الليلة الماضية، قيام مئات المستوطنين باستباحة القدس القديمة، ومارسوا عربداتهم في البلدة وأدوا صلوات وشعائر تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى خاصة باب القطانين، وذلك عشية ما تسميه الجماعات الاستيطانية "ذكرى خراب الهيكل".

وتوجهت مجموعات كبيرة من المستوطنين صوب باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الاقصى) طوال ساعات الليلة الماضية وخرجت بمسيرات متعددة واستهدفت معظمها سوق القطانين التاريخي في شارع الواد والمُفضي بنهايته الى المسجد الاقصى، وشرعت بأداء صلوات وطقوس وشعائر تلمودية أمام باب الأقصى من هذه الجهة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وكانت ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم، دعت الى أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الاقصى اليوم الأحد، وطيلة هذا الأسبوع تزامنا مع ما أسمته ذكرى خراب الهيكل، في حين دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، والحراك الشبابي المقدسي، ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات خاصة الى شد الرحال للمسجد الاقصى والرباط فيه للتصدي لعصابات المستوطنين وإحباط مخططاتهم الخبيثة.