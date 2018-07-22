الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن بالسم على يد زوجته في طولكرم !!

وطن: كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم الاحد ملابسات مقتل مواطن في طولكرم.

وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات لوطن للانباء ان الشرطة كشفت اليوم ملابسات مقتل مواطن من طولكرم قبل ايام حيث تبين ان زوجته قتلته بالسم .

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن قوة من الشرطة والمباحث العامة تحركات إلى منزل تم الإبلاغ عن وجود رجل وزوجته بحالة اختناق بداخله، حيث عثر على المسن وقد فارق الحياة وعلى فمة مادة خضراء، وزوجته ملقاة على الأرض بحالة إغماء، وتم نقلهما للمشفى والتحفظ على الجثمان.

وخلال البحث والتحري في المنزل لوحظ وجود كأسين بهما مادة سائلة ذات رائحة كريهة، وعند تفتيش باقي المنزل عُثر على علب بلاستيكية لمبيدات حشرية في مخزن وبمعاينة العبوات تطابقت مع المادة في الكأسين أمام سرير المتوفي، وهو ما أكده تقرير الطب العدلي أن الوفاة ناتجة عن شرب مادة سامة.

وبعد تماثل الزوجة للشفاء، خضعت للتحقيق وحاولت الإنكار وعند مواجهتها بالأدلة اعترفت بوضع المادة السامة في كأسين وخلط أحدهما بمشروب عصير البرتقال مخططة لقتله وبعد تأكدها من شربه للكأس ووفاته حاولت الانتحار من خلال شربها من الكأس الآخر ولم تستطع لشدة الرائحة الكريهة فتظاهرت بالإغماء.

وأوضح بيان الشرطة أنه جرى إحالتها مع المضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقها أصولاً.