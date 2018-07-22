مستوطنون يحاولون الاعتداء على المفتي بالقدس

رام الله - وطن: حاولت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، الاعتداء على رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، خلال تواجده بالقرب من باب الأسباط بالقدس القديمة، إثناء إجرائه مقابله مع فضائية الجزيرة.

وبعد صلاة الظهر، فتحت شرطة الاحتلال وللمرة الثانية باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين، حيث انتشرت الوحدات الخاصة في ساحات الحرم وعمدت على إبعاد الفلسطينيين لتوفير الحماية للمجموعة الثانية من المستوطنين، علما أن 1023 مستوطنا اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح.

كما أقدمت مجموعة من المستوطنين وبرفقة عناصر من شرطة الاحتلال الاعتداء على أصحاب المحلات التجارية والفلسطينيين المتواجدين في سوق القطانين.