كلية الطب الحكومية في الخليل تعلن بدء استكمال تقديم طلبات التسجيل

الخليل- وطن: أعلنت عمادة كلية الطب الحكومية في محافظة الخليل، اليوم الأحد، عن البدء باستكمال تقديم طلبات التسجيل للطلبة الذين عبأوا طلبات الالتحاق الإلكترونية بالكلية، وذلك بدءا من صباح يوم غد الاثنين، وحتى نهاية يوم الخميس المقبل.

وقال عميد الكلية البروفيسور غسان أبو حجلة في، بيان صحفي: "على الطلبة الراغبين باستكمال إجراءات تقديم طلب التسجيل الحضور شخصياً إلى مبنى عمادة وإدارة الكلية الكائن في الخليل، شارع وادي التفاح، مقابل عين عرب، مصطحبين معهم، كشفا مصدقا عن علامات الثانوية العامة، وصورة عن الهوية الشخصية، وشهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنها، وصورتين شخصيتين، علماً بأن رسوم تقديم الطلب للالتحاق بالكلية هو 30 ديناراً أردنياً".