إطلاق "هنا القدس 3" بمقطوعات موسيقى آلية للخماش وقزموز والبندك

رام الله- وطن: أصدرت المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية (نوى)، وبدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان والصندوق العربي (آفاق)، الأسطوانة الثالثة من برنامج هنا القدس بعنوان "هنا القدس3"، وتم تسجيلها في استديوهات "حنضل" في بيت لحم، وذلك عن بحث وتوثيق نادر جلال.

والإضافة في هذه الاسطوانة أنها تضم سبع مقطوعات تندرج في إطار "الموسيقى الآلية"، منها ثلاث لروحي الخماش لم تصدر في الأسطوانة الأولى، ومقطوعتين لللموسيقار التلحمي رياض البندك كفاتحة لانتاج قادم مخصص له بالكامل، ومقطوعتين للفنان العكي عبد الكريم قزموز.

وقال نادر جلال المشرف العام على "نوى": الإنتاج الثالث هذا مراكمة لإنتاج موسيقي محترف ومتقن لمبدعين فلسطينيين قدموا موسيقاهم وأغنياتهم في المدن الفلسطينية كيافا وحيفا والقدس قبل العام 1948 .. بالإضافة إلى أهمية توثيق وإعادة إنتاج وترويج مؤلفات هؤلاء الموسيقيين، هناك فكرة وراء إنتاج كل اسطوانة، فالأولى كانت عبارة عن موشحات، وهو أول ألبوم "موشحات" في المكتبة الموسيقية الفلسطينية لمؤلف من الرواد هو روحي الخماش، والثاني تراوح ما بين القصيدة والابتهال و"الطقطوقة" لمحمد غازي الملقب بـ"عميد المطربين"، وهو مغاير على أكثر من مستوى، أما الثالث وهو لثلاثة من الرواد فهو عبارة عن "موسيقى آلية".

ومشروع "هنا القدس" الذي تضطلع به "نوى" يحقق مسعى المؤسسة في استرجاع، وتوثيق نصوصنا الموسيقية البصيرة وتوطينها في عقول الأجيال الحاضرة لرفع ثقتها بمرجعياتها الثقافية، ويدحض مقولة الاحتلال بأن فلسطين كانت قبل النكبة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، ويشرع في ترميم المكتبة الموسيقية العربية والإنسانية.

من الجدير بالذكر أن موسيقيي مجموعة نوى للموسيقى العربية: جلال نادر، وخليل خوري، ومحمد خمايسة، واليني مستكلم، ولؤاب حمّود، والأخوين محمد وحنين الرجوب، والاخوين محمد ومعن الغول، وعلاء اسحق، شاركوا في تقديم هذا العمل بالشكل الذي خرجه عليه.