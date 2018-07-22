صور | طيران الاحتلال يقصف مركز بحوث في ريف حماة السورية

وطن- وكالات: أشارت وسائل إعلام سورية رسمية، إلى أنباء عن هجوم شنه جيش الاحتلال على منطقة مصياف في ريف حماة.



من جهتهم أكد نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق عسكرية بمصياف في ريف حماة.

وأضاف النشطاء أن القصف استهدف مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع في قرية "الزاوي" (14 كلم شمال مصياف) بريف حماه بخمسة صواريخ ولا أنباء عن إصابات حتى اللحظة.

وتداولوا صورا قالوا إنها للمنطقة التي استهدفت.