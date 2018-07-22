صور | أوس شاهين يطلق ديوانه الأول "برج من العاج" في متحف درويش

رام الله- وطن: أطلق اليوم أوس شاهين ديوانه الأول بعنوان "برج من العاج" في متحف محمود درويش في رام الله، وقدّمه خلال الأمسية الكاتب عبد الله لحلوح.

وقال لحلوح في تقديمه إن أوس كان أحد طلابه في مدرسة الفريندز وقد واكب لديه أفكاراً مشاكسة منذ الطفولة، و وصف معاني الديوان بأنها خارجة من الأسئلة التراكمية للشاعر.

وناقش الجمهور التجربة الشعرية الأولى لأوس، وقرأ سامح خضر مدير عام المتحف في ختام الأمسية قصيدة الشاعر محمود درويش "إلى شاعر شاب" داعياً أوس إلى ما تحمله القصيدة من نصائح للشعراء الشباب.

يذكر أن الديوان صادر عن دار طباق للنشر والتوزيع، ويقع في 145 صفحة من القطع الصغير.