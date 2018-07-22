إصابة شاب بالرصاص الحي على حدود غزة

غزة- وطن: أصيب شاب مساء اليوم الاحد، برصاص قوات الاحتلال قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه مجموعة من الشبان اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل.

وأوضح ان الشاب أصيب بعيار ناري في القدم، جرى نقله لمستشفى الشفاء لتلقي العلاج، حيث وصفت جراحه بالمتوسطة.

وشهد أول أمس الجمعة، استشهاد 4 مواطنين واصابة 210 آخرين بجراح مختلفة وبالاختناق جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة في جمعتها الـ 17 على حدود قطاع غزة.