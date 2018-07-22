فيسبوك يحقق مع شركة أمريكية في مزاعم مشاركة بيانات المستخدمين

وطن- وكالات: علق عملاق التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عمله مع شركة تحليل بيانات، مقرها الولايات المتحدة، في وقت تحقق فيه الشبكة في مزاعم جمع بيانات مستخدمين ومشاركتها.

وتصف شركة كريمسون هيكساغون، ومقرها بوسطن، نفسها بمقدمة "رؤى المستهلكين"، وأن لديها عقود عمل مع وكالات حكومية في أنحاء العالم.

وقال فيسبوك إنه يحقق في ما إذا كانت تلك الصفقات انتهاك لسياساتها المتعلقة بأنشطة المراقبة والتجسس.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن كريمسون هيكساغون لديها "عقود عمل لتحليل بيانات فيسبوك العامة لصالح عملاء من بينهم وكالة روسية غير ربحية لها علاقة بالكرملين، ووكالات أمريكية متعددة".

وفي مارس/آذار 2017، حظر فيسبوك استخدام بيانات المستخدمين للمراقبة الحكومية بعد ضغوط تعرض لها من جماعات الحريات المدنية التي أعربت عن قلقها من استهداف المعارضين والمتظاهرين.

وقال المتحدث باسم فيسبوك: "نحن لا نسمح للمطورين بتصميم أدوات تستخدم البيانات من فيسبوك وانستغرام".

وأضاف: "نأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، وعلقنا تلك التطبيقات أثناء سريان تحقيقاتنا".

ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت، تعمل كريمسون هيكساغون مع مجموعة بيانات تشمل أكثر من مليار مشاركة على الشبكات الاجتماعية في فيسبوك وإنستغرام وتويتر. وتفتخر هيكساغون بأنها قادرة على تحليل أكثر من 160 مليون صورة تنشر على الإنترنت يوميا.

وإضافة إلى عملها الحكومي، لدى كريمسون هيكساغون عقود مع شركات تجارية مثل أديداس وسامسونغ وبي بي سي.

تخبط سياسات

وقال إيم أرشيبونج، نائب رئيس قسم الشراكات في فيسبوك، إن "جمع البيانات المتعلقة بالآراء" ليس ضد سياسات فيسبوك.

وأصاف: "المستخدمون يمكنهم مشاركة بياناتهم مع المطورين على فيسبوك وإنستغرام، فهم يستطيعون ذلك فقط عندما يحملون تطبيقا على هواتفهم المحمولة".

وقال إن المطورين مخولين بـ "استخدام المعلومات العامة أو المجمعة للحصول على آراء مجهولة المصدر لغرض تجاري".

ولم ترد كريمسون هيكساغون على طلبات التعليق التي أرسلتها بي بي سي.

ودافع كريس بينغهام، مسؤول التكنولوجيا في كريمسون هيكساغون، في منشور للشركة على إحدى المدونات، عن عمل الشركة دون ذكر تحقيق فيسبوك بوجه خاص.

وقال: " كريمسون هيكساغون تجمع بيانات مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع فقط، وهي البيانات التي يمكن لأي شخص الوصول إليها"، محاولا النأس بشركته بعيدا عن موقف شركة كامبريدج أناليتيكا، المتهمة باستخدام تطبيق لجمع بيانات خاصة من شبكة فيسبوك ومشاركتها بطريقة غير مناسبة.

وأضاف: "القضية الحقيقية ليست قضية مزود بيانات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى أمر يتعلق بشبكة تواصل اجتماعي مثل فيسبوك. القضية هي الدور الأوسع واستخدام البيانات العامة على الإنترنت في العالم الحديث".

وقال متحدث باسم فيسبوك، لبي بي سي، إن الشبكة تواصلت بالفعل مع كريمسون هيكساغون، وأن الشركتين لديهما اجتماع مقرر خلال الأيام المقبلة.