أبو مرزوق: نريد تمكين الشعب والقانون

غزة- وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأحد، إن حركته تريد "تمكين الشعب الفلسطيني والقانون، لا الحزب والأمن"، وذلك قبل يوم من تسليم حركة فتح ردها على الورقة المصرية لتنفيذ المصالحة والتي وافقت عليها حماس.

وكتب أبو مرزوق على حسابه بـ "تويتر": "غدًا تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي أجابت عليها حماس بالإيجاب، ومع كثرة التسريبات وأبرزها تمكين الحكومة نحن نريد تمكين الشعب لا الحزب والقانون لا الأمن".

وأوضح القيادي بحماس أن هذه الحكومة (حكومة الوفاق) "جوعت الناس وفرضت الظلام وغاب عنها التوافق الذي أنشأها والشعبية التي تحرسها والتشريعي الذي يعطي الثقة ويراقب الأداء".

والخميس الماضي، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل موافقة حماس على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية مع حركة فتح.