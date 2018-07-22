وفاة الطالبين الفلسطينيين محمد البنا وسليمان الفرا اختناقا بالغاز في الجزائر

غزة- وطن: توفي طالبان فلسطينيان من سكان خانيونس بقطاع غزة، مساء اليوم، في الجزائر، اختناقا بالغاز.

وقالت مصادر محلية، إن السفارة الفلسطينية بالجزائر أبلغت عائلة "الفرا" في خانيونس بوفاة نجلها سليمان محمد الفرا (33 عاما) والطبيب محمد حميد البنا داخل شقة سكينة.

من جهتها، نعت حركة فتح في بيان لها، الطالبين، مؤكدة وفاتهما اختناقا بالغاز.

وقال البيان: ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة الأخوين "سليمان محمد الفرا (33 عاما) رئيس المكتب الحركي الطلابي المركزي بالجزائر ،والطبيب محمد حميد البنا داخل مسكن الاخ الفرا بزرالدة و نأكد بوفاتهما خنقا بالغاز (تسرب غاز داخل الشقة ).