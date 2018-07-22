وفاة والدة 5 شهداء وأسير من مخيم بلاطة

وطن: توفيت فجر اليوم الاحد، المواطن فاطمة ابو ليل /أم مهيوب، من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وكان خمسة من ابناء المواطنة أبو ليل الستة استشهدوا على مدى عشرين عاما مضت فيما يقضها ابنها السادس حكما بالسجن خمسة مؤبدات وخمسين سنة.

واستشهد ابناء ابو ليل وهم خالد، ثم حسني، ثم سمير، ثم محمد، ثم مهيوب خلال العشرين سنة الماضية فيما يقضي شقيقهم السادس حسين ابو ليل المعتقل في سجون الاحتلال منذ 16 عاما، حكما بالسجن خمسة مؤبدات و 50 سنة.

ونعت العديد من القوى والفصائل الوطنية الراحلة فاطمة أبو ليل، ووصفتها بخنساء فلسطين، ودعت إلى المشاركة بتشييع جثمانها، وفاء لتضحياتها وإكراما لأبنائها الشهداء والأسرى.