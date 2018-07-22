صيدم: اقبال كبير جداً على كلية الطب الحكومية في الخليل

رام الله- وطن: قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم إن الاقبال على كلية الطب الحكومية في الخليل كبير جدا، مضيفا أن اعداد الطلبة بالمئات .

وأضاف في حديث اذاعي مع أجيال اليوم الأحد، أن الوزارة ابقت باب الشراكة مفتوحا في الكلية، مضيفا أن كلية الطب الحكومية يجب أن تسير .

وقع وزيرا التربية والتعليم العالي صبري صيدم والصحة جواد عواد، وبرعاية رئيس الوزراء بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 3/7/2018، قراري فتح باب التسجيل في كلية الطب الحكومية في الخليل للعام الدراسي 2018-2019، واستحداث المجلس الاستشاري للكلية.