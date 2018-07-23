استشهاد الطفل أركان مزهر في مخيم الدهيشة

رام الله - وطن: استشهد الطفل أركان ثائر مزهر(17 عاما)، وأصيب شابان واعتقل آخران، خلال مواجهات وقعت مع جنود الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأقتحمت قوة من جيش الاحتلال المخيم، وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى استشهاد الفتى مزهر برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث ارتقى شهيدا.

وأكد مصدر طبي في مستشفى بيت جالا، إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، وصفت حالتهما بالمستقرة، فيما اعتقل الشابين محمد عدنان أبو عياش 25 عاما، وجمال عماد الصرعاوي 26 عاما، بعد دهم منزلي ذويهما في المخيم وتفتيشهما.

وخرج الشبان في مخيم الدهيشة في مسيرة جابت ارجاء المخيم عقب استشهاد الطفل.