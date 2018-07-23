إصابات بالاختناق ومداهمة محل صرافة في طولكرم

وطن: أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الاثنين، بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة خلال اقتحامها مدنية طولكرم.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال المدينة عند الساعة الثالثة فجرا، وسط إطلاق القنابل الصوتية والغازية والأعيرة المطاطية، حيث وقعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في ميدان جمال عبد الناصر، ما تسبب في اختناق عدد منهم.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال داهمت محل "بيت المقدس" للصرافة الذي تعود ملكيته للمواطن محمد أمين أحمد عوض، وفتشته تفتيشا دقيقا، ولم يبلغ عن اعتقالات.