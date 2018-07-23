قراقع يتوقع انضمام مزيد من الاسرى للاضراب المفتوح عن الطعام

وطن: قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان ستة اسرى في سجون الاحتلال يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري، مشيرا الى ان الاسير حسن شوكة من بيت لحم من اقدم الاسرى الذين يخوضون معركة الامعاء الخاوية منذ 51 يوما.

وتوقع قراقع،انضمام اسرى اخرين للأضراب خاصة بعد تشكيل لجنة من مصلحة السجون لتشديد الاجراءات على الاسرى من قبل وزير امن الاحتلال جلعاد اردان.

واكد قراقع ان هذه الاجراءات والقوانين بحق الاسرى لن تمر وسيكون لها تداعيات كبيرة، داعيا ابناء شعبنا الى المشاركة الواسعة في الفعاليات التضامنية مع الاسرى.