صافرات انذار وصواريخ باتريوت شمال فلسطين المحتلة

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان صافرات الانذار دوت اكثر من 12 مرة في شمال فلسطين المحتلة .

واضافت وسائل الاعلام ان جيش الاحتلال اطلق صاروخي باتريوت صوب اهداف جوية قادمة من سريا لم تحددها، لكن يرجح ان تكون طائرات مسيرة من دون طيار.

وطلبت شرطة الاحتلال من المستوطنين الدخول إلى المناطق المحمية.

وقال جيش الاحتلال ان صافرات الانذار التي اطلقت عدة مرات قبل ظهر اليوم في الجولان والجليل الاعلى ومحيط بحيرة طبريا، جاءت على اثر رصد صواريخ اطلقت في المنطقة الجنوبية من سوريا، في اطار الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوري ومسلحين، وخشية من وصول هذه الصواريخ الى اسرائيل تم اعتراضها وتدميرها بصواريخ باتريوت.