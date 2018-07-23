الجيش اللبناني يعلن قتل 8 مسلحين بينهم تاجر مخدرات قرب الحدود مع سوريا

وطن- وكالات: قال مصدر بالجيش اللبناني إن شخصا يشتبه أنه تاجر مخدرات و7 آخرين قتلوا خلال مداهمة لمنزل شمال شرقي البلاد، قام بها الجيش، الاثنين.

وقد قعت المداهمة بالقرب من بلدة بريتال القريبة من الحدود مع سوريا. وقال المصدر إن الجيش اعتقل عددا من الأشخاص، ولم يصب أي جندي.

وأفاد بيان للجيش بأن جنوده تعرضوا لإطلاق نار من مجموعات مسلحة خلال المداهمة التي وقعت بالقرب البلدة، وأضاف أن "عناصر القوة اضطروا للرد بالمثل، ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصا".

والشخص الذي كان مطلوبا في العملية للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات يدعى علي زيد إسماعيل. وقال الجيش إن المداهمة أسفرت عن ضبط أسلحة ومخدرات.

(سكاي نيوز عربية)