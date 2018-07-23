استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار

وطن- وكالات: استقرت أسعار الذهب، الاثنين، قرب أعلى مستوى في أسبوع، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار لأدنى مستوياته في نحو أسبوعين، بعد انتقاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لسياسة التشديد النقدي التي يتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1231 دولارا للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 17 يوليو عند 1235.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ولم يسجل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس تغيرا يذكر ليستقر عند 1231 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 94.340. وانخفض المؤشر لأدنى مستوياته منذ 11 يوليو خلال الجلسة.

ومن شأن انخفاض الدولار تقليص تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويوم الجمعة، زاد ترامب انتقاده لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص رفع أسعار الفائدة، قائلا إنها تحرم الولايات المتحدة من"ميزة تنافسية كبيرة" وقد تلحق ضررا بالاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 15.49 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 888.20 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 827.70 دولار للأوقية.