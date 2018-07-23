الصحة تغلق مطعماً في رام الله إلى حين تصويب وضعه

رام الله- وطن: أغلقت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مطعماً غير مستوف لشروط السلامة والصحة بمدينة رام الله، إلى حين تصويب وضعه.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنها قامت بإغلاق المطعم بالتعاون مع نيابة الجرائم الاقتصادية، بعد تقديم 4 مواطنين لإفادات لدى الشرطة عن تعرضهم للتسمم بعد تناول طعام من المطعم المذكور.

وقالت الوزارة إن شرطة محافظة رام الله والبيرة تواصلت مع مديرية صحة رام الله، وأبلغتها بوجود 4 حالات تسمم، حيث أفاد هؤلاء الأشخاص لدى الشرطة بأن أعراض التسمم ظهرت لديهم بعد تناولهم لوجبات من المطعم المذكور.

وأضافت الوزارة: تم تقديم العلاج اللازم للمواطنين الأربعة داخل مجمع فلسطين الطبي برام الله، حيث كانوا يعانون من إسهال واستفراغ، وبعد إبلاغ مديرية الصحة بوجود هذه الحالات، تم إجراء زيارة ميدانية للمطعم المذكور برفقة الشرطة، وجرى أخذ مسوحات وعينات من المواد الغذائية داخل المطعم، وتبين افتقار المكان لشروط الصحة والسلامة.

وأكدت الوزارة إجراء فحوصات مخبرية متخصصة للعينات الغذائية المأخوذة من المطعم، حيث تبين وجود بكتيريا الباسيلا في عينات الأرز، وبناء على ذلك تم التواصل مع نيابة الجرائم الاقتصادية برام الله لإصدار مذكرة إغلاق للمطعم، حيث قامت طواقم مديرية صحة رام الله ترافقها نيابة الجرائم الاقتصادية والضابطة الجمركية بإغلاق المطعم اليوم إلى حين تصويب وضعه وتوفير جميع شروط الصحة والسلامة.