ليبرمان يقرر الابقاء على معبر "كرم أبو سالم" مغلقاً

القدس- وطن: رفض وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، مساء اليوم الاثنين، اعادة فتح معبر كرم ابوسالم غداً الثلاثاء.

ووفقا للقناة العاشرة الاسرائيلية فان ليبرمان رفض فتح معبر كرم ابوسالم الذي تدخل من خلاله البضائع للقطاع، لحين تقيم الوضع على الأرض، مضيفة انه سيتخذ القرار بعد تقيم الوضع الأمني في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قرر الاثنين الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم،امام كل البضائع باستثناء المواد التموينية والأدوية.

يذكر ان وزير جيش الاحتلال ليبرمان قدم عرضا لحركة حماس، يتضمن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع واعادة مساحة الصيد كما كانت في السابق، مقابل الحفاظ على الهدوء.