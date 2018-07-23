احذر .. موجة حر شديدة تبدأ غداً

رام الله- وطن: توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تندفع نحو منطقة بلاد الشام عامة، وفلسطين خاصة، كتلة هوائية حارة الى شديدة الحرارة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى الجمعة، ترتفع معها درجات الحرارة لتلامس منتصف الثلاثينيات في العديد من المناطق.

وفي التفاصيل، ترتفع درجات الحرارة خلال ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس، حيث تندفع كتلة هوائية حارة عبر صحراء شمال افريقيا ومصر وترتفع درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 3-5 درجات مئوية وتسود أجواء حارة الى شديدة الحرارة في مختلف المناطق.

ومن المتوقع ان تصل درجات الحرارة الى حدود 35 درجة مئوية خاصة مع يوم الاربعاء في العديد من المناطق، وتلامس الاربعين في الأغوار وأريحار. ومن المتوقع بأن يتراجع تأثير الكتلة الحارة الجمعة بحيث تعود الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة.

وتشير الخرائط الجوية الى كتلة هوائية لطيفة تؤثر على البلاد اعتبارا من يوم السبت لتنخفض درجات الحرارة الى اواخر العشرينيات مئوية وتسود أجواء صيفية معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلاً.