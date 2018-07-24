إضراب عام في سخنين احتجاجا على سياسة هدم المنازل

سخنين- وطن: تشهد سخنين، اليوم، الثلاثاء، اضرابا عاما وشاملا، وتنظيم مظاهرة في الساعة السادسة مساء تنطلق من النصب التذكاري ليوم الأرض وتنتهي في ساحة البلدية، بقرار من لجنة المتابعة للجماهير العربية مع بلدية سخنين واللجنة الشعبية، ضمن الخطوات الاحتجاجية على هدم بيت المواطن حسين عثمان صباح امس الاثنين.

وكانت اللجنة الشعبية ، بلدية سخنين والاطر السياسية الفاعلة، قد نظمت مساء امس الاثنين، تظاهرة على دوار النصب التذكاري في سخنين. وشارك في التظاهرة اكثر من 100 شخص، رافعين شعارات منددة بسياسة الهدم وبقانون القومية العنصري.

وأشار محمد بركة ، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى ان المظاهرة المقررة اليوم الثلاثاء، تأتي ضمن برنامج مقاومة قانون القومية والاستيلاء على الأرض والهدم. مضيفا: نحن اليوم وضعنا برنامجا يمتد لمدة سنة لمحاربة قانون القومية.

وأضاف بركة "علينا ان ننجح جميع الوقفات والمظاهرات ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب ، لايصال رسالة واضحة للمؤسسة التي تقوم بهدم بيوتنا بأننا مصرّون على البقاء ومصرّون على هويتنا وتشييد بيوتنا على أراضينا".