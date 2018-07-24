أهم مطالب حكومة الاحتلال من روسيا بشأن "الوجود الإيراني في سوريا"

رام الله- وطن: على وقع المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دولة الاحتلال أمس، كشفت مصادر إسرائيلية أهم المطالب التي تصر عليها حكومة الاحتلال فيما يتعلق بمسألة ما يسمى "الوجود الإيراني في سوريا".

ونقل موقع "تايمز أوف اسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي رفيع بعد لقاء لافروف ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس، أن نتنياهو طلب من لافروف ضمان عدد من الشروط، من شأنها حرمان إيران من موطئ قدم عسكري في سوريا. ومن هذه المطالب:

-إزالة جميع الصواريخ طويلة المدى من سوريا وإغلاق جميع المصانع التي تصنع صواريخ دقيقة.

-ضمان إخراج جميع أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي الأسلحة المذكورة أعلاه من سوريا.

-إغلاق المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، وبين سوريا والعراق، لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية.

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن روسيا "ملتزمة" بإقامة حزام أمني بعرض حوالي 100 كم عن الحدود (الفلسطينية-السورية)، مضيفا أن بلاده راضية عن ذلك "كخطوة أولى"، ولكنها ستستمر بالعمل لمنع "التجذر الإيراني" في أي مكان آخر في سوريا.

وحسب المسؤول، فإنه "ما دام لدى القوات الإيرانية قدرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى باتجاه أهداف إسرائيلية، حتى إن كانت تقع خارج المنطقة العازلة، لن يتوقف سلاح الجو الإسرائيلي عن العمل من أجل حماية الإسرائيليين".

وتابع أنه حتى موافقة طهران المفترضة على إنشاء منطقة عرضها 100 كم تخلو من "القوات الإيرانية أو الجماعات التي تدعمها" غير كاف بالنسبة لإسرائيل، معتبرا أن "إيران تريد تحويل سوريا إلى لبنان آخر، ونحن عازمون على منع ذلك"، على حد زعمه.

وأضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلي قدم للافروف والوفد الروسي "معلومات مفصلة جدا" حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه أن "إسرائيل رفضت عرضا روسيا لإبعاد القوات الإيرانية 100 كم عن حدود وقف إطلاق النار في الجولان السوري".