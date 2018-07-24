قانون "القومية اليهودي" يصل اليوم إلى مجلس الأمن

رام الله- وطن: ذكرت "يسرائيل هيوم"، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع، اليوم، في نيويورك لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط – وعليه دخل الوفد الإسرائيلي في حالة تأهب.

وأضافت الصحيفة "قد جرت المقدمة لما سيحدث اليوم، يوم أمس، في جلسة أخرى عقدتها لجنة فلسطين في مقر الأمم المتحدة، والتي طرح العرب وأنصارهم خلالها مسألة قانون القومية. وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور: "الحكومة اليمينية المتطرفة سنت قانونا ينص على أن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها من خلال تفضيل ديانة معينة. هذا هو تشريع عنصري وخطوة أخرى نحو الأبرتهايد. وأعتزم مناقشة الأمر بإسهاب في مجلس الأمن".

وقال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زياد رائد الحسين، في المناقشة:" إن القانون يميز بوضوح ضد المجتمعات غير اليهودية ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر القائم".

وقال سفير الاحتلال في الأمم المتحدة داني دانون: "لا يوجد حد للنفاق. إن القيادة الفلسطينية ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هما آخر من يعظان الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. نشر الأكاذيب لن يغيرا حقيقة أن إسرائيل ديمقراطية قوية"، على حد زعمه.