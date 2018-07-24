200 مستوطن يقتحمون مستوطنة صانور المخلاة

جنين- وطن: اقتحم الليلة الفائتة، ما يقارب مئتي مستوطن ومعهم عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي المتطرف موقع مستوطنة صانور التي اخلاها جيش الاحتلال عام 2005 في اطار خطة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسبق ارئيل شارون التي شملت ايضا اخلاء مستوطنات قطاع غزة.

واعلن المستوطنون الذين اصطحبوا نساءً واطفالاً انهم سيعودون يوما ما الى المستوطنة بشكل دائم بعد ان ينجح اعضاء الكنيست من هذا الحزب "البيت اليهودي" في الغاء القانون الذي تم بموجبه اخلاء مستوطنتي صانور وحومش عام 2005.

وقد اختار المستوطنون هذا اليوم حيث يصادف الذكرى الثالثة عشرة لاخلاء المستوطنة المقامة على اراضي المواطنين في محافظة جنين.