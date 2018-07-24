الاحتلال يفتح معبر "كرم أبو سالم" مع غزة جزئياً

القدس- وطن: قرر وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، فتح معبر "كرم أبو سالم" الساعه 12 ظهراً بشكل جزئي.

وأوضحت مصادر عبرية، أن ليبرمان قرر فتح المعبر لإدخال وقود ومواد غذائية وأدوية.

جاء قرار ليبرمان اليوم بعد أن أعلن بالأمس تأجيل فتح معبر كرم ابو سالم، المقرر فتحه يوم اليوم الثلاثاء.

وقال ليبرمان الأحد الماضي خلال زيارة تفقدية لمعبر كرم ابو سالم شرقي مدينة رفح: "ان الهدوء يعني لنا انه لا بالونات ولا صواريخ ولا اطلاق نار صوب جنودنا" .

وأضاف ليبرمان: " أجرينا جلسة لتقييم الوضع حول إدخال البضائع من إسرائيل لقطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم، ولكن على سكان قطاع غزة ان يعلموا بأنه ان اطلقت بالونات حارقة نحو إسرائيل وتشتعل حرائق ففي قطاع غزة لن تكون الحياة طبيعية أيضا".