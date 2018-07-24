غزة | استشهاد مجد سهيل متأثرا بجراحه خلال مسيرات العودة

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها قبل نحو شهرين، خلال مشاركته بفعاليات مسيرة العودة شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت الصحة باستشهاد الشاب مجد سهيل محمد عقيل (26 عامًا) متأثرًا بجراحه الذي أصيب بها بتاريخ 14/مايو خلال مشاركته بمليونية العودة شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة شهداء مسيرة العودة إلى نحو 142 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 16 ألف آخرين برصاص الاحتلال واختناقا بالغاز على حدود قطاع غزة منذ بدء مسيرة العودة الكبرى في الثلاثين من مارس الماضي.