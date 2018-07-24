الاحتلال يعتقل المقدسي وسيم عبيد وزوجته

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، سيدة مقدسية وزوجها بعد اقتحام منزلهما في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وذكر عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرًا، وحاصرت منزل المواطن وسيم نايف عبيد، واعتقلته وزوجته ابتسام (35 عامًا).

وأوضح أن السيدة ابتسام اعتقلت بحجة "دخول القدس والتواجد فيها بصورة غير قانونية، لأنها تحمل هوية الضفة الغربية"، وحولت لمركز شرطة "شارع صلاح الدين" ثم لمعتقل "عوفر".

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال افرجت عن المواطن وسيم عبيد بعد احتجازه والتحقيق معه عدة ساعات، حول تواجد زوجته بالمنزل واعتبار ذلك "مخالف للقوانين لوجودها بالمنزل دون تصريح".

وأبعدت سلطات الاحتلال في آذار الماضي السيدة ابتسام عبيد عن مدينة القدس، علمًا أنها تعيش بالمدينة منذ 16 عامًا مع زوجها وأطفالها الثلاثة، وحاولت خلال السنوات الماضية استصدار هوية أو إقامة من الجهات الإسرائيلية المختصة، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل بحجة "الرفض الأمني".