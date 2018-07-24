جيش الاحتلال: اسقاط مقاتلة سورية اقتربت من خط الهدنة فوق الجولان

الجولان- وطن: قال جيش الاحتلال إنه أسقط طائرة سورية من نوع "سوخوي"، اقتربت من خط الهدنة فوق الجولان السوري المحتل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال أطلق صاروخين من بطاريات باتريوت، تجاه مقاتلة سورية اقتربت لمسافة 2 كيلومتر من الخط الفاصل في الجولان السوري المحتل.

وأضافت أن صافرات الإنذار، أطلقت اليوم الثلاثاء في منطقة الجولان السوري المحتل.

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان "دفاعاتنا الجوية أسقطت قبل قليل طائرة سوخوي سورية اخترقت المجال الجوي في جنوب هضبة الجولان".