الفحوصات الطبية لرونالدو تسفر عن 3 نتائج مثيرة!

رام الله - وطن: كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم الاثنين، بأن فحص جسد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أجراه خلال انتقاله إلى يوفنتوس، أسفر عن 3 نتائج مثيرة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن "الفحوصات كانت لرجل (رونالدو) تخطى الثلاثين من عمره، لكن جسده لشاب عمره 20 عامًا فقط".

وقالت صحيفة "ميرور" إن انتقال الدون رونالدو، المتوج بـ 5 كرات ذهبية، من ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في عمر الـ 33 عاما، مقابل أكثر من 100 ملايين يورو، وبراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو لمدة أربعة أعوام، أثار الكثير من الجدل حول ثمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ "هذا الجدل لم يعد موجودًا، بسبب نتائج الفحوصات الطبية للاعب البرتغالي، التي أجراها داخل نادي يوفنتوس".

وأسفرت الفحوصات الطبية التي أجراها النجم كريستيانو رونالدو خلال انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس، عن 3 نتائج مثيرة تمثلت في نسبة الدهون بجسمه، وكتلة العضلات التي يمتلكها، بالإضافة إلى السرعة الكبيرة التي يتمتع بها.

ووفقًا للتقارير، فإن نسبة الدهون في جسد رونالدو البالغ من العمر 33 عاما، تصل إلى 7% فقط، وهو ما يقل بنسبة 3% عن النسبة الطبيعية لمن في مثل عمره، ويمتلك كتلة عضلية تصل إلى 50%، وهي أعلى بحوالي 4% من المتوقع، وسجل سرعة وصلت إلى 33.98 كم/ ساعة، في بطولة كأس العالم، كانت الأفضل خلال النهائيات.

حقق كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" أسرع انطلاقة في تاريخ كرة القدم، خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الإسباني (3-3)، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

ووفقا للتلفزيون الألماني، فإن انطلاقة صاروخ ماديرا في منتصف الشوط الأول للمباراة جعلته أسرع لاعب في تاريخ كرة القدم، عندما أظهر سرعة كبيرة وصلت إلى (38.6 كم/سا) خلال هجمة مرتدة من منطقة جزائه إلى منطقة جزاء إسبانيا، ومرر كرة على طبق من ذهب لزميله غونزالو غويديس، ولكن الأخير فشل في ترجمتها إلى هدف لبلاده.