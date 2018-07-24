مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة مفتوحة حول فلسطين

وطن: يعقد مجلس الامن الدولي، في نيويورك، اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة حول الحالة الفلسطينية.

ويقدم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، خلال الجلسة احاطة باسم الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، حول الاوضاع على الارض في فلسطين، وما المطلوب من مجلس الامن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الامن والسلم الدوليين.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، عقد اجتماعا قبل ايام مع السفراء العرب لدى الامم المتحدة، وجرى الاتفاق على تشكيل فريق من السفراء للالتقاء مع وكيل الامين العام للشؤون السياسية لمناقشة بعض الافكار والمقترحات المتعلقة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.