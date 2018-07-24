20 منحة صغيرة لتأسيس نوادي سينما من خلال مشروع "يلا نشوف فيلم"

وطن: أعلنت مؤسسة "شاشات سينما المرأة" وبالشراكة مع جمعية "الخريجات الجامعيات غزة" ومؤسسة "عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة"، عن منح 20 منحة صغيرة لتأسيس نوادي سينما ضمن المشروع الثقافي المجتمعي "يلّا نشوف فيلم!"، بتمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "تعزيز المواطنة والحوكمة في فلسطين" وتمويل مساعد من مؤسسةCFD السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.

هذه المنح الصغيرة تستهدف المؤسسات الأهلية والقاعدية والمجموعات الشبابية في الضفة الغربية والقدس وضواحيها وقطاع غزة، وتشمل تنظيم برنامج سنوي من عشرين عرض ونقاش لأفلام معظمها من أرشيف مؤسسة "شاشات" كما أفلام أخرى من خارج هذا الأرشيف، حول قضايا ومواضيع مجتمعية مختلفة. وسيتم خلال الثلاث سنوات من مدة المشروع منح ستون منحة، أي عشرون منحة سنوياً، وذلك من خلال دعوة مفتوحة وتتم عملية اختيار المؤسسات ضمن شروط محددة. هذا مع العلم أن قيمة كل منحة هو خمسة آلاف وخمسمائة يورو، ويحق للمؤسسة الواحدة الحصول على منحة واحدة فقط خلال مدة المشروع، بالإضافة إلى أربعة عروض مفتوحة أخرى إذا كان هذا مبرراً.

وعقدت لقاءات بناء قدرات للمؤسسات الحاصلة على المنح الصغيرة، وذلك من 17-19 تموز، 2018، وشملت منهجية تحضير التقارير الإدارية والمالية، كما التركيز على دور منسقي المنح في تنظيم آلية العروض وكيفية ربط الأفلام مع قضايا الفئة و/او الفئات المستهدفة في كل المنطقة، والتواصل مع هذه الفئات، بالإضافة إلى متابعة ميسري النقاشات للتأكيد على تنشيط الحوار بين الحاضرين وإتاحة مساحة حرة آمنة للجميع تحترم الاختلاف في الرأي وحرية التعبير. كما شمل التدريب كيفية التشبيك ,والتواصل الفعال مع الإعلام، وكيفية تحليل الفيلم، بالإضافة إلى وكان التدريب مشترك بين مؤسسات الضفة والقدس مع مؤسسات قطاع غزة من خلال تقنية سكايب.

"يلّا نشوف فيلم!" بتعبيره عن المودة والديناميكية والمشاركة يستهدف جمهور واسع وفئات مجتمعية مختلفة من خلال مؤسسات ثقافية و/أو مجتمعية، و/أو قاعدية، و/أو جامعات، و/أو مجموعات تود العمل من خلال إطار في مخيم و/أو مجلس بلدي أو قروي أو مؤسسة أهلية في الضفة العربية وقطاع غزة والقدس وضواحيها، ويسعى المشروع من خلال هذه الأنشطة الثقافية السينمائية إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية المختلفة على النقاش والتفاعل المتبادل، وذلك بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، وبشكل يجعل تلك الفئات قادرة على المساهمة الفعالة في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفاعلية في تحديد أولويات التنمية.

يشمل المشروع بالإضافة إلى المنح الصغيرة إنتاج عشرة أفلام تبحث في معاني "أنا فلسطينية!"، بالإضافة إلى 600 عرض ونقاش سينمائي مفتوح للمؤسسات التي لا ترغب بتنظيم عشرون عرض والتي تستطيع أن تختار من واحد إلى عشرة عروض، كما إنتاج برامج تلفزيونية، وتنظيم حملات إعلامية.

"جمعية الخريجات الجامعيات غزة" جمعية غير ربحية مستقلة وغير حكومية، تأسست في غزة عام 1974، تهدف إلى تمكين الخريجات الجامعيات من خلال برامج بناء القدرات وتنمية المهارات والتثقيف ورفع الوعي وتوفير فرص العمل لهن، والمناصرة لحقوقهن عبر التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وتتبنى الجمعية النهج المبني على الحقوق لتحقيق رؤيتها.

مؤسسة "عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة" تأسست عام 2009، وتهدف إلى تعزيز وتطوير السلوك البيئي الإيجابي، وتستهدف النساء والشباب والأطفال لتعزيز دورهم وتنمية قدراتهم، كما تعنى بتدريب معلمي الصحة البيئية وأهالي الطلبة من أجل تغيير المسلكيات البيئية السلبية لتحقيق مساهمات على المستوى الفلسطيني بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية العربية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "شاشات سينما المرأة" مؤسسة أهلية فلسطينية غير حكومية وغير ربحية، تركز في عملها منذ تأسيسها عام 2005 على تنمية وتطوير قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني النسوي الشاب، انطلاقاً من مركزية مشاركة المرأة في إنتاج ثقافة فلسطينية مبدعة ومعاصرة تضع مفاهيم من خلال منظور النوع الاجتماعي في عين الاعتبار لأهميتها في التنمية المستدامة. وتركز شاشات في كامل نشاطاتها على البعد المجتمعي والتنموي في عملها الثقافي.