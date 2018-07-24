نقل الأسير المضرب عن الطعام شديد لمعتقل "هداريم"

رام الله - وطن: ذكر محامي نادي الاسير أن إدارة معتقل "عوفر" نقلت الأسير أنس شديد (21 عاماً) من محافظة الخليل والمضرب عن الطعام منذ نحو أسبوع رفضاً لاعتقاله الإداري إلى معتقل "هداريم"، علماً أن هذا الإضراب هو الثالث الذي يخوضه الأسير شديد خلال عامين، أحدهما استمر لمدة (90) يوماً عام 2016.

في سياق اخر قال المحامي أن الأسير عمر أبو شخيدم علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وأضاف المحامي أن إدارة معتقل "عوفر" نقلت الأسير أنس شديد المضرب عن الطعام لمعتقل "هداريم".

وأوضح المحامي أن الأسير أبو شخيدم (37 عاماً) من محافظة الخليل أكد خلال زيارة أجراها له مساء اليوم أنه علق إضرابه الذي استمر لمدة أسبوع بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.