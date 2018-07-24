منصور لمجلس الأمن: أي خطط سلام لا تستجيب لحقوق الفلسطينيين "بلا جدوى"

رام الله - وطن: حذر مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور من أن أي خطط سلام لا تستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فإنها ستكون “بلا جدوى ولن تعمل”.

جاء ذلك في إفادته، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وشدد منصور على “تعهد السلطة الفلسطينية بالعمل من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل، والالتزام بحل الدولتين”.

كما أكد التزامها بـ”اللاعنف واستعداد الفلسطينيين للتعاون مع جميع الجهود الدولية والإقليمية للنهوض بالسلام العادل، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن (2334)”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2334 في أواخر ديسمبر/ كانون أول 2016 بالقرار، وطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد منصور على أن نجاح أي خطة سلام مرهون باستنادها إلى “المواثيق والمراجع الدولية والتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، و(مبادرة) السلام العربي”.

واتهم إسرائيل بمواصلة قمعها للشعب الفلسطيني، وترسيخ احتلالها العسكري غير القانوني وارتكاب مزيد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

وحذر من التشريد القسري للفلسطينيين، بما في ذلك القدس الشرقية وهدم المنازل وتدمير سبل العيش، مع استمرار حملة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية بلا هوادة.

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