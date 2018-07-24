ترامب: "فخورون" بنقل سفارتنا إلى القدس ولا أحد كان يعتقد بأننا سنعترف بها عاصمة لإسرائيل

وطن : عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "فخره" باعتبار إدارته القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام المحاربين القدماء في مدينة كنساس بولاية ميسوري الأمريكية، الثلاثاء.

وقال ترامب "فخورون ببناء السفارة الأمريكية في القدس فلا أحد كان يعتقد أننا سنقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف ترامب "حينما اعترفنا بالقدس عاصمة لإسرائيل، قيل إننا لن نقوم بنقل السفارة إلى القدس، وبعد ذلك قيل إننا لن نقوم ببنائها، لكننا قمنا بذلك، ونحن فخورون".