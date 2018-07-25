الضفة فجراً.. الاحتلال يعتقل 8 شبان ويسرق أموالاً ويزعم عثوره على سلاح

رام الله- وطن: أعلن جيش الاحتلال، عن اعتقاله 13 فلسطينياً، خلال حملة اقتحامات لمختلف مناطق الضفة المحتلة، فجر اليوم الأربعاء.

وزعم جيش الاحتلال أنه عثر على سلاح خلال حملة اقتحاماته للضفة، فيما أكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سرقت أموالاً من مناز لالمواطنين خلال اقتحام يطا جنوب الخليل.

وعرف من بين المعتقلين:

1. معاذ ذوقان (نجل الأسير المحاضر غسان ذوقان)- نابلس

2. حسن بخيت- مخيم بلاطة بنابلس

3. سامح حماد منصور- كفر قليل جنوب نابلس

4. عيسى إياد الشلالدة- بيرزيت شمال رام الله

5. فاروق أبو عكر- بيت لحم

6. عمر محمد الحيح- صوريف شمال الخليل

7. زياد بنات- الخليل

8. زياد النواجعة- يطا جنوب الخليل