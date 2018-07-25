الاحتلال يقتحم سنجل ويعلق ملصقات تهديد تحمل صور أسرى ومُبعد الى غزة !

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، قرية سنجل شمال رام الله، وعلقت ملصات تهديد لسكان القرية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجراً، وعلّقت ملصقات تحذر سكان القرية من الاتصال بالأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة عبد الله عرار.

يشار الى أن عرار من قراوة بني زيد برام الله، تحرر في صفقة وفاء الاحرار، وأبعده الاحتلال الى غزة.

ووفق الملصقات التهديدية فإن جيش الاحتلال علّق صور أسرى وزعم أنهم اعتقلوا على خلفية تواصلهم مع المبعد عرار، عدا عن استخدام آية قرآنية، ونشر حساب المخابرات الاسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي.