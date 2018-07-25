طوباس: الاحتلال يشق طريقاً ويدمر خط مياه في الرأس الأحمر

طوباس- وطن: شقت جرافات الاحتلال، الليلة، طريقا ودمرت خط مياه، في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن أربع جرافات ترافقها دوريات تابعة للاحتلال، شقت طريقا في أراضي المزارعين، كما دمرت أحد الخطوط الناقلة للمياه في المنطقة.

وأضاف أن الاحتلال أعلن المكان منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الخروج من خيامهم.

يذكر أن هذه المناطق تتعرض بشكل متكرر لانتهاكات يقوم بها الاحتلال من تدمير وتجريف، وتدريبات، وملاحقة عمال واعتقالهم.