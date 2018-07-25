القبض على شخص بحوزته مواد يشتبه انها مخدرة بنابلس

نابلس- وطن: ألقت الشرطة القبض على شخص بحوزته مواد يشتبه انها مخدرة شرق نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وبناء على معلومات توفرت لدى الشرطة عن تواجد احد الأشخاص وبحيازته مواد يشتبه انها مخدرة، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات للمكان وقامت بعمل كمين للمركبة المشتبه بها، وبتفتيشها ضبطت الشرطة (243 غم) من مادة القنب المصنع.

واشار البيان، أن المشتبه به كان يستخدم سيارة بترخيص خاص (بذوي الاحتياجات الخاصة) وقام بصدم سيارة الشرطة وتعريض طاقم الدورية للخطر إثناء محاولتها إلقاء القبض عليه، إلا أن الشرطة سيطرت عليه.

وأكد البيان، أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته وللمضبوطات الي للنيابة العامة اصولاً.