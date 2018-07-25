الصحة تغلق مخبزاً وتتلف لحوماً فاسدة في طولكرم

طولكرم- وطن: أغلقت وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة السلامة مخبزاً غير مستوفٍ لشروط الصحة والسلامة في طولكرم، فيما أتلفت 152 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأربعاء، أن طواقم مديرية صحة طولكرم وبالتعاون مع لجنة السلامة المشكلة من محافظة طولكرم والضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة وبلدية طولكرم، أغلقت مخبزاً لعدم التزامه بشروط الصحة والسلامة إلى حين تصويب وضعه حسب الأنظمة والقوانين.

وأشارت إلى أن طواقم المديرية قامت أيضاً بإتلاف 152 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة في المحافظة.