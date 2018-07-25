الخارجية: هدم روضة أطفال جبل البابا إستخفاف بالمجتمع الدولي ودليل على فشل معاييره التمييزية

وطن: أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إقدام جيش الإحتلال على هدم الروضة والمركز النسوي في المجمع البدوي في جبل البابا قرب العيزرية في القدس المحتلة، في تصعيد إستيطاني إستعماري متواصل وتطهير عرقي مستمر لإخلاء المنطقة من أي مواطن فلسطيني، بهدف ربط مستوطنة " معاليه أدوميم " والمستوطنات المحيطة فيها بالقدس الشرقية المحتلة ضمن ما يسمى بمخطط E1 الإستعماري التوسعي، وذلك تمهيداً لضم هذه الكتلة الإستيطانية الضخمة وقطع أي تواصل ممكن بين القدس الشرقية ومحيطها الفلسطيني من الجهة الشرقية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة. هذه الحرب الإستيطانية التهويدية ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تقودها جمعية "ريجافيم" الإستيطانية التي تقوم بعمليات مسح دائم لكامل تلك المناطق على إمتداد الضفة الغربية المحتلة، وهي ذراع إستيطاني لما تسمى " الإدارة المدنية " تواصل إجراءاتها وتدابيرها القمعية لتهجير الفلسطينيين من تلك المناطق وهدم منشآتهم، وهي التي بدأت بهجومها الشرس على تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة منذ حوالي عشر سنوات.

وحملت الوزارة في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإستيطانية البشعة، فإنها تعتبر أن فاشية وعنصرية إسرائيل كدولة إحتلال تتجلى بأبشع مظاهرها في هدم روضة أطفال، وأن الكراهية التي تُسيطر على عقلية حكام إسرائيل لكل ما هو فلسطيني عربي متواجد على أرض فلسطين لا تفوقها أي كراهية، بل تفوقت على كل ما سبقها من كراهية وحقد أعداء الإنسانية على مر التاريخ. وهنا نتساءل كيف يُعقل أن تُقدم دولة الإحتلال على هدم روضة أطفال في القرن الحادي والعشرين على مرآى ومسمع من دول العالم؟ كيف يستطيع المجتمع الدولي الصمت على هدم روضة أطفال ورؤية عذاباتهم ؟. هذه العقلية الإجرامية المريضة والعنصرية البغيضة التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الإحتلال لا يضاهيها من مخلفات القرن الماضي شيء. والمستغرب هنا ليس جرأة الإحتلال على إرتكاب مثل هذه الجريمة، وإنما في عقم المجتمع الدولي والإزدواجية التمييزية في سلوكياته، وفشله في حماية ما تبقى من مصداقيته، وخوفه ورعبه من إنتقاد إسرائيل عبر تصرف لا مبالي تجاهلي لما ترتكبهُ من جرائم بحق شعبنا الأعزل وأرضه ومقدساته وممتلكاته. سننتقد المجتمع الدولي بقسوة يستحقها على أمل تحقيق صحوة ضمير وأخلاق ومبادئ تجاه شعبنا ومعاناته الطويلة والمتواصلة.