اتحاد موظفي الأونروا لـوطن: الوكالة أبلغتنا بفصل 1000 موظف قبل نهاية العام

غزة- وطن: أكد رئيس اتحاد موظفي الأونروا أمير المسحال لـ وطن، أن الوكالة أبلغتهم اليوم بفصل ألف موظفي على فترات قبل نهاية العام الجاري.

وقال المسحال "بالفعل ما تم اخبارنا به قبل اسبوع وحذرنا منه وارسالنا حلول عملية للوكالة، لكنها متعنتة وتعلن الحرب على اللاجئين، فقد ارسلت لنا اليوم رسالة بفصل 250 موظفا من تاريخه، وتحويل 850 موظفا من راتب كامل الى راتب جزئي حتى آخر العام، بينما يستمر باقي الموظفين في عملهم حتى نهاية العام".

وأوضح أن موظفي الوكالة معتصمين حالياً في اليوم المقر الاقليمي للوكالة في غزة، وتعرض بعض المعتصمين لحالات اغماء تم نقلها للمستشفى من صدمة قرار الفصل.

وقال المسحال إن هذه أول جريمة للوكالة تقوم بفصل عدد من الموظفين بهذا الحجم.

وحذر من انفلات الوضع داخل مقر الوكالة، قائلاً: لا نعرف الي اين ستصل الامور، نحن نضبط الموظفين المعتصمين الآن، ولكن بعدها لا نعرف الي اين تسير الامور.